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السيسي يتفقد الطريق الدائري الأوسطي والمقر الجديد لسوق السيارات الجديد

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قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة بجولة تفقدية لبعض قطاعات الطريق الدائري الأوسطي، وكذلك للمجمع المتكامل والمقر الجديد لسوق السيارات الجديد على طريق العين السخنة".

 

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

 

 

الرئيس السيسى يتفقد الطريق الدائري الأوسطي والمقر الجديد لسوق السيارات الجديد

الرئيس السيسى يتفقد الطريق الدائري الأوسطي والمقر الجديد لسوق السيارات الجديد

 

الرئيس السيسى يتفقد الطريق الدائري الأوسطي وسوق السيارات الجديدالرئيس السيسى يتفقد الطريق الدائري الأوسطي وسوق السيارات الجديد

 

 

الرئيس السيسى يطلع على الطريق الدائري الأوسطيالرئيس السيسى يطلع على الطريق الدائري الأوسطي

 

 

الرئيس يتفقد الطريق الدائري الأوسطي والمقر الجديد لسوق السيارات الجديدالرئيس يتفقد الطريق الدائري الأوسطي والمقر الجديد لسوق السيارات الجديد

 

 

الرئيس السيسى يتابع العمل بالطريق الدائري الأوسطي ومقر سوق السيارات الجديدالرئيس السيسى يتابع العمل بالطريق الدائري الأوسطي ومقر سوق السيارات الجديد

 

 

الرئيس السيسى يتفقد الطريق الأوسطي والمقر الجديد لسوق السيارات الجديدالرئيس السيسى يتفقد الطريق الأوسطي والمقر الجديد لسوق السيارات الجديدa460286e-dab7-4682-aa45-6c9ddc78402b

 

 

 

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الرئيس السيسى يتفقد الطريق الدائري الأوسطي والمقر الجديد لسوق السيارات الجديد

الرئيس السيسى يتفقد الطريق الدائري الأوسطي والمقر الجديد لسوق السيارات الجديد

 

الرئيس السيسى يتفقد الطريق الدائري الأوسطي وسوق السيارات الجديدالرئيس السيسى يتفقد الطريق الدائري الأوسطي وسوق السيارات الجديد

 

 

الرئيس السيسى يطلع على الطريق الدائري الأوسطيالرئيس السيسى يطلع على الطريق الدائري الأوسطي

 

 

الرئيس يتفقد الطريق الدائري الأوسطي والمقر الجديد لسوق السيارات الجديدالرئيس يتفقد الطريق الدائري الأوسطي والمقر الجديد لسوق السيارات الجديد

 

 

الرئيس السيسى يتابع العمل بالطريق الدائري الأوسطي ومقر سوق السيارات الجديدالرئيس السيسى يتابع العمل بالطريق الدائري الأوسطي ومقر سوق السيارات الجديد

 

 

الرئيس السيسى يتفقد الطريق الأوسطي والمقر الجديد لسوق السيارات الجديدالرئيس السيسى يتفقد الطريق الأوسطي والمقر الجديد لسوق السيارات الجديدa460286e-dab7-4682-aa45-6c9ddc78402b

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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