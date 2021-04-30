/629287/إغلاق-جميع-الحدائق-والمتنزهات-خلال-شم-النسيم-في-القاهرة-والقليوبية

قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، غلق جميع الحدائق والمنتزهات خلال أعياد شم النسيم وذلك حفاظا على سلامة المواطنين ومنعا لانتشار كورونا.

رفع درجة الاستعداد القصوى

كما شدد على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى فى جميع القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين خلال أعياد شم النسيم.

متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأصدر محافظ القاهرة تعليماته لرؤساء الأحياء باستمرار الحملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم وصرامة، مع متابعة الالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد غلق المحال والمطاعم.

وأكد أنه سيتم التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهى التى تخالف تطبيق قرارات الإجراءات الاحترازية وغلقها فورا.

إقامة أى احتفالات أو فعاليات

كما شدد محافظ القاهرة على تطبيق القرارات الصادرة بمنع إقامة أى احتفالات أو فعاليات جماهيرية.

وناشد محافظ القاهرة المواطنين بتوخى الحذر والاستمرار فى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا وخاصة خلال هذه المرحلة التى تشهد تزايداً متسارعاً فى تسجيل أعداد المصابين.

محافظ القليوبية: غلق جميع الحدائق والمتنزهات فى احتفالات شم النسيم

شدد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، على رؤساء المدن والأحياء بضرورة رفع درجة الاستعدادات القصوى.

وذلك بالتنسيق بين كل من مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى لاتخاذ كافة التدابير الوقائية استعدادا لاستقبال شم النسيم وأعياد الربيع، فضلاً عن تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وأكد محافظ القليوبية، على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن ارتداء المواطنين للكمامات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وناشد جموع المواطنين بالالتزام بتنفيذ تلك القرارات حفاظا على الصحة العامة.

موضحا، أنه أصدر تعليماته لرؤساء المدن والأحياء بغلق كافة الحدائق والمتنزهات العامة حرصا على سلامة وصحة المواطنين خلال أعياد الربيع.

ومن ناحيته أكد الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المديرية أنهت كافة استعدادها لاستقبال عيد شم النسيم.

وتم تكثيف الرقابة علي مصانع الأسماك المملحة والمدخنة ومحلات بيعها للتأكد من الاشتراطات والشهادات الصحية، وأخذ عينة من المنتج وإعدام التالف منه بعد التأكد من عدم صلاحيته للاستخدام الأدمي، وكذا تم تكثيف الرقابة على أماكن تجمع الجمهور ومحلات بيع الأغذية بصفة عامة والباعة الجائلين بصفة خاصة والمشروبات الملونة.

وأضاف أنه تم إحكام الرقابة علي أماكن عرض وبيع اللحوم والثلاجات للوقوف علي مدي استيفاء الأماكن للاشتراطات الصحية وسحب عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من صلاحيتها، فيما تم تشكيل لجان مشتركة بين مديرية الصحة والتموين ومباحث التموين لمراقبة الأغذية المعروضة بالأسواق، مضيفاً أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية في مواجهة حالات التسمم الغذائي.