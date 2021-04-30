تعرف على ضحية رامز عقله طار الليلة.. لاعب زملكاوي سابق

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يستكمل الفنان رامز جلال مسيرته في الإيقاع بغرائمه في برنامج الشهير رامز عقله طار، حيث يحل اليوم لاعب الزمالك السابق طارق يحيى ضحية على البرنامج ليدخل ضمن قائمة ضحايا رامز هذا العام.
دوت الخليج يرصد تفاصيل مقلب اللاعب طارق يحيى في برنامج رامز عقله طار، الذي يذاع على قناة mbc مصر بعد رفع أذان المغرب.
طارق يحيى في رامز عقله طار
استطاع رامز جلال الإيقاع بنجوم عديدة ذلك العام كعادته من خلال خطته الجديدة التي أتقنها، حيث استعان بالفنان السعودي حسن عسيري ليستقبل ضيوفه في مدينة الملاهي المتواجدة في الرياض، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.
موعد برنامج رامز عقله طار
برنامج رامز جلال رامز عقله طار يعرض يوميًا عقب مدفع الإفطار مُباشرة على "MBC مصر" الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر" 12:00 منتصف الليل.
الجدير بالذكر، أن رامز جلال نال من نجوم الفن والرياضة بجميع الوطن العربي، حيث كان من بينهم الفنان محمد هنيدي، والمطرب أحمد سعد، والفنان سمية الخشاب، وريم مصطفى، نجم مسرح مصر محمد عبدالرحمن الشهير بـ"توتا"، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد مجدي أفشة، ورمضان صبحي، ومهاجم اتحاد جدة ونجم المنتخب السعودي فهد المولد، وغيرهم العديد.
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