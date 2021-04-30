/629283/مدرب-الأهلي-السابق-يكشف-كيفية-تخطى-الأهلي-لمواجهة-صن-داونز

أكد محمد يوسف لاعب ومدرب النادي الأهلي السابق أن مواجهة الأهلي صعبة للغاية على بيتسو موسيماني، مشددا على قدرة المارد الأحمر في حسم التأهل للدور القادم من دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يواجه صن داونز في ربع نهائي إفريقيا

وقال محمد يوسف في تصريحات إذاعية عبر اذاعة الشباب والرياضة :" الأمور لن تكون سهلة على بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب إفريقي للأهلي خاصة أن صن داونز هو فريقه السابق وجمعتهما مواجهة سابقة بدوري الأبطال".

وتابع لاعب الاهلى السابق :"الاهلى لديه القدرة علي الإطاحة بصن داونز كما فعلها من قبل فايلر في النسخة الماضية وحينها توج المارد الأحمر باللقب على حساب الزمالك ".

وواصل محمد يوسف:" من كثرة المواجهات والنهائيات في البطولات المختلفة لا نعلم كم نهائي خاضه المارد الأحمر حتى الان في تاريخ مواجهات، وواثق في تخطى عقبة صن داونز".

وعن خطوته المقبلة قال محمد يوسف:" هناك تجربة خارجية بإذن الله في حال اكتمالها سنعلن عن كل شئ ".