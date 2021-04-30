دوت الخليج يرصد كشف حساب النائب محمود بدر خلال 120 يوم عمل برلماني

/629281/تحيا-مصر-يرصد-كشف-حساب-النائب-محمود-بدر-خلال-120-يوم-عمل-برلماني

أحد الوجوه الشابة المعروفة للمواطن البسيط قبل ذلك المهتم بالشأن البرلماني والسياسي، فهو مؤسس حركة تمرد التى ساهمت فى إزاحة الإخوان من الحكم.

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