/629285/عقوبات-رادعة-على-أبو-جبل-وجنش-بعد-مشاحنات-السوشيال-ميديا

‎قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك ، بمعاقبة حارسي مرمى الفريق محمود جنش ومحمد ابو جبل على خلفية الأحداث الأخيرة بين الثنائي عبر منصات ومواقع التواصل الإجتماعي.

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وقال إبراهيم عبدالله ، عضو اللجنة التنفيدية المكلفة بإدارة نادى الزمالك ، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج " النجوم في رمضان " مع الإذاعية نجلاء حلمى ، والناقد الرياضي محمد عراقي ، عبر أثير وزارة الشباب والرياضة : "مينفعش حارس مرمى يشمت في مرض زميله ، ومينفعش أيضا نشوف الألفاظ والعبارات الغامضة بيه حراس مرمى الزمالك " .

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وأكد عبدالله ان الثنائي جنش وأبو جبل تنتظرهم عقوبة رادعة في الساعات القليلة المقبلة من القلعة البيضاء ، بسبب أزمتهم الأخيرة ، وهذا ما يفكر فيه إدارة الزمالك الأن .

الزمالك يعاقب جنش وابوجبل بعد خناقات السوشيال ميديا ‎

وتابع عبدالله حديثه قائلا : " حزين لما يحدث في الزمالك ، فنحن نحارب من أجل الحفاظ على الكيان ، استلمنا النادى في أسوء الظروف ، ومع ذالك وفرنا مبالغ لتسديد المستحقات المالية المتأخرة ، ولكن الناس تستغل السوشيال ميديا للتوقيع والمتاجرة بالزمالك ، والحصول على مكاسب مادية " .