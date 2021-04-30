فستان منى زكي بمسلسل لعبة نيوتن يشعل السوشيال ميديا

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شهد مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 17 زواج محمد فراج "الشيخ مؤنس" من منى زكي "هنا"، بعد انفصالها عن محمد ممدوح "حازم" وظهرت هنا أثناء عقد القران بفستان زفاف محجبات من تصميم مصمم الأزياء محمد سامي.

دوت الخليج يرصد الضجة التي أحدثتها منى زكي عقب ظهورها بفستان زفاف محجبات ضمن أحداث مسلسل لعبة نيوتن، فضلًا عن كواليس المسلسل الذي لاق إعجاب الكثيرين منذ عرض الحلقة الأولى.

ردود أفعال رواد السوشيال ميديا على فستان منى زكي

لاقى الفستان إعجاب رواد السوشيال ميديا وأحدث ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فغردت إحداهما قائلة: "فستان منى زكي في مشهد كتب الكتاب.. قمر قمر قمر".

وكتبت الأخرى: "كل العرايس بعد ما شافوا حلقة لعبة نيوتن النهاردة.. Well act like أنا الآن في طريقى لتفصيل فستان منى زكي".

تصريحات مصمم الأزياء محمد سامي حول الفستان

وأكد محمد سامي المسئول عن تصميم فستان الزفاف عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" أنه هو من أجبر النجمة منى زكي على ارتداء الحجاب وليس محمد فراج.

وقال سامي خلال تصريحات صحفية، أنه درس شخصية هنا مع الاستايلست الخاصة بمنى زكى كما اتطلع على أحداث المسلسل للخروج بتصميم مناسب للفستان والذي استغرق ما يقرب من شهر لتنفيذه، ورفض أن يبوح بتكلفته.

كواليس مسلسل لعبة نيوتن

ومن الجدير بالذكر أن أحداث مسلسل لعبة نيوتن تدور في إطار تشويقي حول زوجة ينشأ بينها وبين زوجها العديد من الخلافات، فتقرر إنهاء حياتها الزوجية، وتبدأ حياة أخرى بالخارج تواجه فيها العديد من الصعوبات وتتزوج مرة ثانية.

يشارك في بطولة مسلسل لعبة نيوتن بجانب منى زكي، الفنان محمد فراج، محمد ممدوح، مايان السيد، سيد رجب، عائشة بن أحمد، من تأليف وإخراج تامر محسن.