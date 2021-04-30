حمو بيكا يرفض دفع حساب السحور: "أنا مطلبتش حاجة"..فيديو

/629288/حمو-بيكا-يرفض-دفع-حساب-السحور-أنا-مطلبتش-حاجةفيديو

سخر مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال من المطرب الشعبي حمو بيكا من خلال مقطع فيديو جمعهم سويًا أثناء تلقيهم وجبة السحور بأحد المطاعم الفاخرة في مدينتي، وعلق عليه قائلاً: "لما تكون كحيان وتروح تتسحر فى مدينتى".

دوت الخليج يرصد المشادات التي وقعت بين الثنائي عمر كمال وحمو بيكا بسبب حساب السحور في إحدى المطاعم القاطنة في مدينتي.

عمر كمال يسخر من حمو بيكا

افتعل عمر كمال مقلب في حمو بيكا بعد إنتهائهم من وجبة السحور، وذلك عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وموقع التواصل الاجتماعي الاشهر "فيس بوك"، وحاول إقناعه بدفع شيك وجبة السحور التي تكلفت مبلغ عالي.

اشتعل غضب حمو بيكا بعدما أبلغه عمر كمال أنه سيدفع المبلغ، ليرد عليه قائلًا: "يا عم انا معرفش انا فين اصلا انا كنت قعدتك في المهندسين على عربية فول كنت أكلتك بردو وكنا دفعنا بتاع 500 600 جنيه انت بقى اللي حابب الفنطزة الكدابة و جايبنا هنا في وليمة".

والتفت للجرسون قائلاً: "محدش كل من البتنجان ولا الفول ده وانا معرفش ايه البيض المدحرج ده مباكلوش عندي سميات منه انا مطلبتش حاجة و ده اللي عازمنا".

رد عمر كمال عليه قائلاً: "بس انت نجم ولازم تدفع الحساب" فقاطعه "بيكا" : "ما هو ده نجم بردو ده عمر كمال والله ما هدفع حاجة انا مطلبتش الا زبادي بالفرالة و جايبينه من غير طعم ماسخة من غير سكر".

واستطرد "بيكا" : "ادفع يا عمر بقى عشان الناس متتفرجش علينا في الكافيه انت اللي جبتنا هنا انا ماشي وراك بالعربية لقيتك جبتنا مدينتي انا معرفهاش مدينتي دي"، ثم أعطاه عمر كال الشيك وهو يضحك قائلاً: "خد الشيك اهو ادفع انت اللي طالب ده كله" ، ما دفع حمو بيكا لإنهاء الموقف والخروج من مأزق دفع الحساب بقوله: "أنا رايح الحمام" ليجبر "عمر" على دفع الحساب.