وزير الأوقاف خلال برنامج رؤية: القرآن الكريم هو كتاب الكمال والجمال

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف خلال الحلقة الثامنة عشرة من برنامج "رؤية" للفكر المستنير، والذى يذاع على القناة الفضائية المصرية، وعدد من القنوات المتخصصة، إن القرآن الكريم هو كتاب الكمال والجمال، مضيفًا: "كيف لا؟ وهو كلام الله، أعذب الكلام وأعظمه وأحسنه وأبلغه وأصدقه".





وأوضح جمعة، أن من وجوه الكمال المعنوى يحدثنا القرآن الكريم عن الصبر الجميل فيقول سبحانه: " فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ"، والصبر الجميل هو الذى لا شكوى معه، وهو الذى يوفى فيه الصابرون أجرهم بغير حساب، قد يكون صبرًا على الطاعة، قد يكون صبرًا عن المعصية، قد يكون صبرًا عند الشدائد، قد يكون صبرًا وكظمًا للغيظ، فيقول سبحانه: "وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِي حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ"، ويقول سبحانه: "وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ".

وأشار وزير الأوقاف، إلى أنه صبر الرضا عند القضاء والقدر، إذا ابتلى الله -عز وجل- عبده فى ولده أو فلذة كبده أو فى حبيب له قال لملائكته: "ياملائكتى قبضت فلذة كبد عبدى، فماذا كان منه، يقولون: حمد واسترجع، أى قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، فيقول رب العزة سبحانه: ابنوا لعبدى هذا بيتًا فى الجنة وسموه بيت الحمد إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ"، ومن أجمل ما جاء فى صبر الرضا ما كان من التابعى الجليل سيدنا عروة بن الزبير بن العوام حين فقد ابنًا من أبنائه وابتلى فى الآونة نفسها بقطع ساقه، فقال راضيًا محتسبًا: "اللهم إنك إن كنت قد ابتليت فقد عافيت، وإن كنت قد أخذت فقد أعطيت، لقد أعطيتنى أربعةً من الولد فأخذت منى واحدًا وأبقيت لى ثلاثة، وأعطيتنى أربعة أطراف يدين ورجلين، فأخذت منى واحدًا وأبقيت لى ثلاثة، ودخل عليه إبراهيم بن محمد بن طلحة قائلًا: أبشر يا أبا عبد الله فقد سبقك ابن من أبنائك وعضو من أعضائك إلى الجنة، فقال ما عزانى أحد أحسن مما عزيتنى به، هذا هو الصبر الجميل، وهناك الصفح الجميل"، ويقول رب العزة لنبيه صلى الله عليه وسلم: " فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ"، وهو الصفح الذى لا مَنَّ معه، وهو ما كان من حبيبنا صلى الله عليه وسلم.

ولفت إلى أنه علينا أن نتعلم من أخلاقه ومن هديّه وصفحه وعفوه وسماحته ورحمته صلى الله عليه وسلم، عندما دخل مكة فاتحًا منتصرًا وهم الذين آذوه وأخرجوه وآذوا أصحابه قال قولته المشهورة التى سجلها التاريخ بحروف من نور: يا أهل مكة ما تظنون أنى فاعل بكم ؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، فقال صلى الله عليه وسلم: "اذهبوا فأنتم الطلقاء"، ولما سلط عليه أهل الطائف عبيدهم وصبيانهم يرمونه بالحجارة حتى سال الدم من قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، وجاءه الأمين جبريل عليه السلام: "يامحمد لو شئتَ لأطبقنا عليهم الأخشبين" فيقول لا يا أخى ياجبريل، ولكنى أقول: "اللهم اهدِ قومى فإنهم لا يعلمون، فلعل الله، عز وجل، أن يخرج من أصلابهم من يقول لاإله إلا الله" فيقول الأمين جبريل عليه السلام : صدق من سماك الرءوف الرحيم، "لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ.