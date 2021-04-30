عاجل- فيديو.. السيسى يأمر بوضع حاجز بين الطريق وترعة المريوطية

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال تفقده لبعض قطاعات الطريق الدائرى الأوسطى، إنه أمر قبل ذلك بأن لا تقل مداخل ومخارج المحاور عن 3 حارات، مضيفًا: "ده بصفة عامة وليس على الطريق الدائرى الأوسطى".





كما أمر الرئيس السيسى، بتوسيع طريق الأسفلت على ترعة المريوطية ووضع حاجز بين الأسفلت والترعة. وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسى، توقف فى قطاع منطقة البدرشين بالدائرى الأوسطى لمتابعة الخطوات التنفيذية لتبطين الترع فى تلك المنطقة فى إطار المشروع القومى لتبطين الترع والمصارف على مستوى الجمهورية. كما تفقد الرئيس، كذلك المجمع المتكامل والمقر الجديد لسوق السيارات على طريق القاهرة العين السخنة، وهو البديل لسوق مدينة نصر المركزى للسيارات بالحى العاشر.

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