نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف معاشات مايو من ماكينات الصراف الآلى والبريد في المقال التالي

عمر شويل - جدة منذ إعلان الدولة عن إجازات رسمية في أول مايو بسبب عيد العمال وإجازات شم النسيم ، تسال عدد كبير من أصحاب المعاشات وهم قاعدة كبيرة من الدولة تجاو عددهم ال10 ملايين فرد عن موعد صرف المعاشات وهل سيتم صرفها في موعدها أم سيتم تأخير صرفها إلي ما بعد إنتهاء موعد الإجازات وأنتظام العمل بالدولة مرة أخري وقد ردت الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي علي كافة الأستفسارات وحددت مواعيد الصرف الخاصة بأصحاب المعاشات

موعد صرف المعاشات وأماكن الصرف

أعلنت الدكتورة نفين القباج عن بدأ صرف معاشات شهر مايو بداية من غدا 1 مايو بجميع منافذ الدفع الإلكتروماكينات الصرف الآلي ، بينما أكد السيد / محمد عشماوى نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر والعضو المنتدب للبنك علي أنه أتم الاتفاق مع إحدى شركات الدفع الالكترونى الشهيرة على تخفيض نسبة عمولات السحب من الشركة وذلك بمناسبة شهر رمضان والاجازات الرسمية وذلك للتيسير على العملاء ولتسهيل حصولهم علي مستحقاتهم

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تستعد لصرف معاش مايو

بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التجهيز لأستقبال أصحاب المعاشات بداية من صباح الأحد 2 مايووذلك وفقاً للجدول الزمني الذي ححدته منذ بداية أزمة الكورونا وذلك لمنع التكدس والتزاحم أمام شباك الصرف حفاظاً علي صحتهم وتيسيراً لهم

جدول صرف معاشات مايو

أصحاب المعاشات التي قيمتها 1000 أو أقل يصرف يومي الأحد والأثنين 2 و3 مايو ، أصحاب المعاشات التي قيمتها من (1000_2000) يصرف يومي الثلاثاء والإربعاء 4 و5 مايو ، أصحاب المعاشات التي قيمتها من (2000_3000) يصرفي يومي الخميس والسبت 6 و8 مايو ، فيما يتم صرف المعاشات التي قيمتها من 3000 وأكثر وأصحاب المعاشات المتخلفين عن الأيام السابقة بداية من يوم الأحد 9 مايو

ماكينات الصرف الآلي تستعد لصرف المعاشات

وقد أكد السيد / محمد عشماوى نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر علي إن وزيرة التضامن الأجتماعي طالبت جميع البنوك بضرورة تغذية ماكينات الصرف الآلي بالأموال بجميع إنحاء المحافظة وذلك لتخفيف الضغط والتجمعات بين الموأطنين التي تحمل بطاقات atm .