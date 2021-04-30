عاجل- فيديو.. السيسى خلال جولته: عايز سوق سيارات مش موجود غير فى مصر

جدة - نرمين السيد - علق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على المقر الجديد لسوق السيارات على طريق القاهرة العين السخنة، قائلاً: "هو أنا بعمل مكان على 57 فدانا عشان استفاد مرة واحدة فى الأسبوع! أنا هخليع مكان يصلح على مدار الأسبوع يبقى سوق".





وتابع الرئيس السيسى: "المكان ده لازم يبقى فيه حاجته، بالإضافة إلى وضع منشآت للبنوك عشان الناس تخلص معاملاتها ومحدش يشيل فلوس ويتعرض للخطر، أنا عايز سوق سيارات مش موجود غير فى مصر". وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسى، توقف فى قطاع منطقة البدرشين بالدائرى الأوسطى لمتابعة الخطوات التنفيذية لتبطين الترع فى تلك المنطقة فى إطار المشروع القومى لتبطين الترع والمصارف على مستوى الجمهورية. كما تفقد الرئيس، كذلك المجمع المتكامل والمقر الجديد لسوق السيارات على طريق القاهرة العين السخنة، وهو البديل لسوق مدينة نصر المركزى للسيارات بالحى العاشر.

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