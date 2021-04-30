وقال أحد المواطنين: "عايزين خدمات يا ريس"، ليرد الرئيس السيسى: "تعالا ياللى بتقول عايزين خدمات"، ليناشد المواطن بأماكن مخصصة لهم، وتوفير الأمان لهم خلال شراء أو بيع السيارات، وأن يكون هناك فحص من قبل الدولة يؤمن للمواطن السيارة التى سيحصل عليها، مضيفًا: "ربنا يوفقك للخير".
وتابع أحد المواطنين: "أنا عايش فى فرنسا، ولما شوفت الطرق حاجة نفتخر بيها، ومنبهر بالطرق، وبقول لأصحابى مصر بقيت حاجة تانية، وإحنا بنحبك".
وقال الرئيس: "أنا جاى عشان اطمن على اللى بتفكروا فيه وزيادة، هنعمل مناطق انتظار مغطاة، وعمل مناطق للفحص والتسجيل والبنوك والكافيتريات والمطاعم، وأكتر من كده، أنا قولت عايزين ماركات عربيات جديدة، خلال 3 أو 4 شهور هاتجدوا مكان مش موجود غير فى مصر، عشانكم أنتم وكل إنسان مصرى".
فى حين قال أحد المواطنين: "الناس بتقول إنى شبه حضرتك"، ليرد الرئيس ضاحكا: "كل سنة وأنت طيب".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. مواطن: عايزين خدمات يا ريس بسوق السيارات.. والرئيس السيسى يرد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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