فيديو.. مواطن: عايزين خدمات يا ريس بسوق السيارات.. والرئيس السيسى يرد

جدة - نرمين السيد - استمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال تفقده المجمع المتكامل والمقر الجديد لسوق السيارات على طريق القاهرة العين السخنة، وهو البديل لسوق مدينة نصر المركزى للسيارات بالحى العاشر.





وقال أحد المواطنين: "عايزين خدمات يا ريس"، ليرد الرئيس السيسى: "تعالا ياللى بتقول عايزين خدمات"، ليناشد المواطن بأماكن مخصصة لهم، وتوفير الأمان لهم خلال شراء أو بيع السيارات، وأن يكون هناك فحص من قبل الدولة يؤمن للمواطن السيارة التى سيحصل عليها، مضيفًا: "ربنا يوفقك للخير".

وتابع أحد المواطنين: "أنا عايش فى فرنسا، ولما شوفت الطرق حاجة نفتخر بيها، ومنبهر بالطرق، وبقول لأصحابى مصر بقيت حاجة تانية، وإحنا بنحبك".

وقال الرئيس: "أنا جاى عشان اطمن على اللى بتفكروا فيه وزيادة، هنعمل مناطق انتظار مغطاة، وعمل مناطق للفحص والتسجيل والبنوك والكافيتريات والمطاعم، وأكتر من كده، أنا قولت عايزين ماركات عربيات جديدة، خلال 3 أو 4 شهور هاتجدوا مكان مش موجود غير فى مصر، عشانكم أنتم وكل إنسان مصرى".

فى حين قال أحد المواطنين: "الناس بتقول إنى شبه حضرتك"، ليرد الرئيس ضاحكا: "كل سنة وأنت طيب".