/629289/تامر-حسني-يتصدر-التريند-بإعلان-شاومي-الجديد

دوت الخليج يرصد إعلان الفنان تامر حسني لصالح شركة شاومي الذي لاق إعجاب الكثير من متابعيه وكواليسه، فضلًا عن آخر أعماله الغنائية.

ظهور موديل محجبة بإعلان شاومي

جاء الإعلان في إطار تمثيلي كوميدي، استطاع فيه نجم الجيل تامر حسنى أن يحظى على إنتباه الجمهور، الذى أشاد بموهبته الفائقة، كما أعربوا عن سعادتهم بكون الموديل الموجودة معه بالإعلان محجبة"

تعليقات رواد السوشيال ميديا على إعلان تامر حسني لشركة شاومي

فغرد أحدهم قائلًا: "‏تامر حسني في إعلان شاومي الجديد بيدي دروس في النجوميه والأدب والاحترام لشهر رمضان الكريم.. من زمان ماشفناش Model محجبه في إعلان.. تقريباً من أيام أغنية هما مالهم بينا ياليل لو حد فاكرها".

وكتب آخر "‏‎تامرحسني إعلان شاومي.. أنت اعتذرت بشكل غير مباشر لملايين المحجبات المهمشين.. واللي بيتم التعامل معاهم بشكل مهين ومشوه طول الفتره اللي فاتت".

آخر أعمال تامر حسني

ومن الجدير بالذكر أن المطرب تامر حسني، خاض أول تجاربه الغنائية باللهجة الصعيدية من خلال غناءه لتتر مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، نجلاء بدر، مي عمر، أحمد مالك، أحمد داش، أحلام الجريتلي، ريم سامي، بكري زيادة ومحمد دياب، من إخراج محمد سامي.

والتتر من كلمات سارة سعيد، ألحان هيثم نبيل ومن توزيع فهد، كما يقدم تامر بجانبه 7 رباعيات باللهجة الصعيدية ضمن أحداث المسلسل بمثابة أغاني قصيرة، بعضها مصحوبًا بآلة الناي.