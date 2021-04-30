بعد عرض أولى حلقات مسلسل كوفيد 25..هل تشابه مع فيلم "Bird box"

/629290/بعد-عرض-أولى-حلقات مسلسل-كوفيد-25هل-تشابه-مع-فيلم-Bird-box

تصدر مسلسل كوفيد 25 بطولة الفنان يوسف الشريف قائمة الاكثر بحثًا على محركات جوجل بعد عرض الحلقة الاولى من المسلسل، كما احتل هشتاج شابوه يوسف الشريف مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل كوفيد 25 بطولة الفنان يوسف الشريف، وكيف شابهه الجمهور بفيلم Bird box، بعد عرض الحلقة الثانية التي كشفت أن سبب انتشار الفيروس يعتمد علي النظر المباشر لعين المريض.

توصل يوسف الشريف في الحلقة الثانية من مسلسل كوفيد 25 أن سبب انتشار الفيروس الخطير هو النظر المباشر لعين المصاب، وبعد انتهاء الحلقة تداول العديد من متابعي المسلسل التشابه الكبير بين فكرة "كوفيد 25" وفيلم "Bird box" بطولة ساندرا بولوك والذي عرض في عام 2018.

فكرة مسلسل كوفيد 25

دارت فكرة مسلسل كوفيد 25 حول الجراح العالم ياسين المصري الذي يجسده الفنان يوسف الشريف، يحاول ياسين بعد مشاهدة العديد من الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في بلاد مختلفة، تتحدث عن مرض منتشر يجبر المصابين به على التصرف بغرابة والانتحار بعد فقدان القدرة على الإدراك دون وجود أي تلف في مخ المصاب، يحاول ياسين إقناع المواطنين به لكن دون جدوى.

يكتشف دكتور ياسين بعد تشريح جاره وأحدى الممرضات أن العامل المشترك بينهم هو حدوث تلف في قرنية العين، فيتوصل إلى أن الفيروس ينتقل بالنظر المباشر إلى العين عن طريق الطاقة الكهرومغناطيسية، ما يتطلب ارتداء النظارات الطبية وأقنعة الوجة بشكل مستمر للوقاية من انتقال الفيروس.

فكرة فيلم Bird box

دارت فكرة الفيلم حول مالوري التي تجسده العالمية ساندرا بولوك، أم لطفلين أحدهم ابنها والآخر ابن لصديقة لها تعرفت عليها في الازمة، تحاول النجاة من ظاهرة عالمية للانتحار الجماعي بدأت قبل 5 سنوات لم يتوصل أحد لسببها، ولكن بعد أن أودتت تلك الظاهرة بحياة معظم الناس، اكتشفت مالوري أنها بسبب رؤية مخلوقات غريبة تتحكم في الشخص فور مشاهدته لها وتجعله يحاول الانتحار، ويكون الحل الوقائي هو تغطية العين لتجنب رؤية تلك المخلوقات التي تتحكم بالآخرين عن طريق النظر، كما أنه يمكن أن ينتقل من عين شخص مصاب إلى شخص آخر غير مصاب.

وأثناء بحث مالوري عن طريقة للنجاة من تلك الظاهرة، تكتشف قدرة الطيور في التعرف على المخلوقات الغريبة من خلال رفرفة أجنحتها بشكل غير طبيعي، ما يدفعها إلى إقتناء صندوق يحمل طائرين تذهب بهما في رحلة مع ابنها وابنة صديقتها للوصول إلى قرية أمنة لا يري فيها المواطنين تلك المخلوقات الغريبة.

ومن خلال عرض الفكرتين نتوصل إلى أن العامل المشترك بين العملين هو وجود ظاهرة تهدد البشرية حلها الوحيد هو تغطيبة العين للوقاية منها.

مسلسل كوفيد 25

مسلسل كوفيد 25، بطولة يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، أيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، محمد عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد، ومن من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد جلال.

ويعرض على قناة ON بداية من الساعة 12ونصف مساءً، ويعاد في تمام الساعة 7صباحًا، و11:30 ظهرًا، بينما على قناة ON دراما الساعة 2 مساءً، والإعادة 9:30 صباحًا، و6:30 مساءً.

كما يمكنك متابعته أيضًا على قناة الحياة بداية من الساعة 6:30 مساءً، على أن يعاد في الساعة 5:30 صباحًا، والعاشرة صباحًا، بينما على قناة الحياة مسلسلات في الساعة 8 مساءً، والإعادة 4 صباحًا، والإعادة في ال 7:30 مساءً، والساعة الثالثة عصرًا.