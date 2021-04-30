/629291/الإسماعيلي-بالقوة-الضاربة-أمام-الإنتاج-مع-غياب-إيهاب-جلال-بسبب-كورونا-تفاصيل

أعلن الجهاز الفني لنادي الإسماعيلي عن قائمة الفريق المتجه للمعسكر قبل مباراة الإنتاج الحربي والمقرر لها غدا في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز، ويغيب عن الدروايش إيهاب جلال المدير الفني للفريق بسبب فيروس كورونا.

وكان نادي الإسماعيلي قد أعلن إصابة إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بفيروس كورونا، وبالتالي يغيب عن الإدارة الفنية لمواجهة الغد أمام الإنتاج الحربي والمقرر لها في تمام التاسعة والنصف مساء على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الدوري الممتاز.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة الإنتاج الحربي

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحى، محمد مجدى، محمد فوزى .

خط الدفاع: مروان الصحراوى، محمد عمار، أحمد كاستيلو رضوان شريفى، محمد هاشم، عبد الله جمعة، مصطفى فارس.

خط الوسط: نادر رمضان، محمد عادل، أحمد مدبولى محمود دونجا، محمد حسن، عماد حمدى، محمد الشامى، محمد صادق ، أرى بابل ، أحمد مصطفى.

خط الهجوم: بنسون شيلونجو، شكرى نجيب.

دوت الخليج يرصد لكم مباريات فريق الإسماعيلي القادمة في الدوري المصري حسبما أعلن اتحاد الكرة المصري:

الإنتاج الحربي – ستاد السلام - 1 مايو .

الجونة – ستاد الإسماعيلية - 5 مايو .

البنك الأهلي - ستاد المقاولون العرب - 10 مايو .

أسوان – ستاد الإسماعيلية - 15 مايو .

المقاولون العرب – ستاد المقاولون العرب - 19 مايو .

مصر المقاصة - ستاد الإسماعيلية - 24 مايو .

غزل المحلة - ستاد الإسماعيلية - 21 يونيو .

سموحة – ستاد الإسكندرية - 3 يوليو .

الإتحاد السكندري – ستاد الإسماعيلية - 9 أغسطس .

بيراميدز – ستاد الدفاع الجوي - 13 أغسطس .

الأهلي – ستاد الإسكندرية - 21 اغسطس .

الزمالك – ستاد الإسماعيلية - 25 اغسطس .

انبي – ستاد بتروسبورت - 11 سبتمبر .

وادي دجلة – ستاد الإسماعيلية - 21 أو 22 سبتمبر .

طلائع الجيش- ستاد الإسماعيلية - 25 أو 26 سبتمبر .

سيراميكا كيلوباترا – ستاد السويس الجديد - 29 أو 30 سبتمبر.