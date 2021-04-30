/629292/نيلي-كريم-لا-توجد-خلافات-مع-آسر-ياسين-و100-وش-حقق-نجاح-هائل

قالت الفنانة نيللي كريم، أنه لا يوجد أي خلافات بينها وبين الفنان أسر ياسين، حسب ما تم تداوله بعد نجاح مسلسل بـ100 وش.

نيلي كريم: مسلسل 100 وش حقق نجاح هائل

وأضافت الفنانة نيلي كريم خلال لقائها فى برنامج شيخ الحارة والجريئة المذاع على فضائية القاهرة والناس، والذي تقدمه الإعلامية إيناس الدغيدي" عمري ما أتخانقت مع الفنان أسر ولا هتخانق، لأننا عملنا مسلسل ناجح جدا".

نيلي كريم: انا مش بتاعت نفسنه

وأضافت نيللي كريم، إنها تعتبر نجاحها من نجاح آسر ياسين، وردت على شائعات الخلاف بينهما: الكلام ده مش حقيقي خالص.. أنا مش بتاعة نفسنه وبحب كل اللي معايا ينجح".

كما دخلت الفنانة نيلي كريم، في نوبة بكاء، أثناء حديثها عن تفاصيل مرض والدتها، قائلة" عند ذهابي للمسشفى ورأيت حالتها دخلت في حالة إنهيار بسبب وضعها الصعب ومرضها الشديد".