/629293/مفاجأة-وحيدة-في-تشكيل-الأهلي-أمام-الجونة-بالدوري

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل الفريق الأحمر لمواجهة الجونة في إطار منافسات الجولة الثامن عشر من الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

تشكيل الأهلي أمام الجونة حراسة المرمي: محمد الشناوي خط الدفاع: بيكهام، رامي ربيعة، سعد سمير ، كوكا خط الوسط: أكرم توفيق ، أليو ديانج خط الوسط الهجومي: محمود كهربا، ناصرماهر ، حسين الشحات خط الهجوم: محمد شريف

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مفاجأة وحيدة في تشكيل الأهلي أمام الجونة بالدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.