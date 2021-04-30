/629294/صن-داونز--لا-نخشى-الأهلي-سبق-وحققنا-الفوز-بخماسية

أسفرت قرعة دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا عن مواجهة نارية بين الأهلي وصن داونز المرة الثالثة على التوالي في نفس الدور، حيث سبق وصعد الفريق الأصفر في مرة بخماسية بينما حقق الفريق الأحمر التأهل في العام الماضي، وعلق مسئول النادي الجنوب إفريقي على المباراة بين المارد الأحمر وبطل جنوب إفريقيا.

وقال مسئول التعاقدات في نادي صن دوانز في تصريحات نقلتها الصحف الجنوب إفريقية : " القرعة أوقعتنا مع منافس قوي ولا بد من إحترامه لكننا في نفس الوقت لا نخشى أحد وسبق وحققنا الفوز على الأهلي بخماسية نظيفة".

وتابع :" الأهلي فريق قوي ومميز وحصد النسخة الماضية بعد التفوق علينا في نفس الدور العام الماضي، لكننا لا نخشى أحد والبطل يواجه جميع الفرق ونحن ربحنا أغلب المباريات في دور المجموعات".

وواصل مسئول صن دوانز: " الجميع سيتابع تلك المواجهة المرتقبة بين الأهلي وصن داونز، وبالتأكيد نتمنى تفوق فريقنا على بطل إفريقيا ، لكن المهمة لن تكون سهلة في أغلب الأحوال".

وأختتم: “ نتمنى أن نقدم مباراة قوية تليق بأسم الفريقين المتأهليين لهذا الدور الحاسم، ويتفوق الفريق الأحمر لإمتلاكه مدرب يعلم الفريق جيدا على مدار سنوات متعددة وماضية.

صن داونز يعلق على مباراة الأهلي

ويلتقي الأهلي مع غريمة القاري الجنوب إفريقي مانيلا صن داونز، في الدور الربع نهائي، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الذهاب من ١٤ حتي ١٦ مايو المقبل، في حين تنطلق صافرة بداية مباراة الإياب ما بين ٢١ حتي ٢٣ مايو المقبل.

مواجهات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن يواجه الفائز من الأهلي وماميلو صن داونز، الفائز من مباراة الترجي التونسي وفريق شباب بلوزداد.

وجاءت نتيجة قرعة دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا التي أجراها الإتحاد الإفريقي لكرة القدم كالتالي:

الأهلي في مواجهة صن دوانز في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا

شباب بلوزراد في مواجهة الترجي في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا

سيمبا في مواجهة كايزر تشيف في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا

الوداد في مواجهة مولودية الجزائر في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا