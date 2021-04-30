/629295/وحش-الكون أحمد-العوضي-يصل-إلى-المطاعم-بعد-نجاح-شخصية-الخديوي

حرص الفنان أحمد العوضي على أن يكون له جمل مميزه وخاصة بشخصية الخديوي التي يجسدها في مسلسل "اللي ملوش كبير" والتي كانت من أبرزها "وحش الكون".

دوت الخليج يرصد نجاح الفنان أحمد العوضي بمسلسل"اللي ملوش كبير"، الذي لاق إعجاب الكثيرين وأحدث ضجة عارمة منذ انطلاق الحلقة الأولى.

أحمد العوضي يحتفل بنجاح "وحش الكون"

ووصل نجاح هذه الجملة إلى إطلاقها على عرض وجبة بمطعم الوجبات السريعة، واحتفل العوضي بهذا النجاح بنشر صورة العرض على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلق قائلًا: "النجاااح.. الحمدلله".

لزمات أحمد العوضي بمسلسل اللي ملوش كبير

كما تصدر هاشتاج "وحش الكون" تريند تويتر العالمي منذ يومين، وعلقت تلك الجملة وغيرها من جمل الخديوي مثل "على الله حكايتك يا ست"، "ابعد عشان مخرطكش" و "اشتري خاطري عشان زعلي مش هيعجبك" بأذهان الجماهير.

كواليس مسلسل اللي ملوش كبير

مسلسل "اللي ملوش كبير" بطولة الثنائي أحمد العوضي و ياسمين عبد العزيز، ويشاركهم في البطولة نخبة من النجوم منهم خالد الصاوي، دينا فؤاد، أحمد سعيد عبد الغني، أحمد الرافعي، فتوح أحمد، محمود حافظ وإيمان السيد، من إخراج مصطفى فكري.

ومن الجدير بالذكر أن الفنان أحمد العوضي شارك في الماراثون الرمضاني السابق 2020 من خلال شخصية الإرهابي عشماوي بمسلسل "الاختيار" للنجم أحمد كرارة وإخراج بيتر ميمي، كما ظهر في مشهد بالحلقة 17 بالجزء التاني الذي يقوم ببطولته كريم عبد العزيز وأحمد مكي.