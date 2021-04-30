إنفوجراف .. خطة السكك الحديدية للتعامل مع زحام العيد

جدة - نرمين السيد - ويستعرض "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى خطة وزارة النقل لمواجهة الزحام أبرزها، طرح المقاعد للحجز قبل السفر بـ 24 ساعة، ودفعت الوزارة بـ 8 قطارات إضافية على خطوط الصعيد بدءًا من 15 مايو، كما أن الحجز بالمحطات الرئيسية فقط وإلغاء حجز الإنترنت.

وأوضحت الوزارة أن الحجز ببطاقة الرقم القومى بحد أقصى 4 تذاكر لكل راكب، كما أعلنت إغلاق منافذ الحجز الخارجية منعًا لتسرب التذاكر للسوق السوداء، فضلًا عن الدفع بـ 22 عربة مكيفة ببعض القطارات بواقع عربة لكل قطار يوميًا.