مصر تعرب عن تعازيها فى ضحايا حادث التدافع شمال إسرائيل

جدة - نرمين السيد - أعربت مصر عن خالص التعازى والمواساة فى ضحايا حادث التدافُع الذى وقع اليوم بشمال إسرائيل وأودى بحياة العشرات.



جدة - نرمين السيد - أعربت مصر عن خالص التعازى والمواساة فى ضحايا حادث التدافُع الذى وقع اليوم بشمال إسرائيل وأودى بحياة العشرات. كما تمنت مصر الشفاء العاجل للمُصابين جميعًا. صرح بذلك أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية.

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