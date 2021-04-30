فيديو- رجال حول الرسول.. الأزهرى: الفاروق عمر أول من عقد المؤتمرات للقادة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، إن سيدنا عمر بن الخطاب، رضى لله عنه، عندما فكر فى التقويم رفض التقويم الرومى والفارسى، لأنه يريد إرساء معالم مستقلة للدولة واستيفاء معلم من معالم بناء الدولة.





وأضاف الأزهرى، خلال برنامج "رجال حول الرسول"، الذى يقدمه أحمد الدرينى على فضائية dmc، مساء الجمعة، أن سيدنا عمر، أراد أن يتخذ حدث قومى لدى المسلمين واختار الاستناد إلى الهجرة، لافتًا إلى أنه أراد أن يقوم بأعباء أمانة الرسول، صلى الله عليه وسلم، على أكمل وجه لائق دون أن توصف أمته بالتبعية لدولة حتى ولو فى مظهر من مظاهر ثقافتها.

وأوضح أن سيدنا عمر، أول من عس بالليل، باتخاذ الأعوان المنتشرين فى المدينة بالليل والنهار لإمداده بالأخبار عن حياة المواطنين وأسعار السلع وتعامل المواطنين ويسر حركة الحياة، وهو ما يترجم الآن إلى مؤسسات الرصد والمتابعة، واستطلاع وقياس الرأى العام، ومؤسسات تقدير الموقف.

ولفت إلى أن الفاروق عمر، أول من عقد المؤتمرات العامة للقادة والولاة والمساعدين، مضيفًا: "زى اجتماع رئيس الدولة بمجلس الوزراء ومجلس المحافظين وأرباب الوظائف".