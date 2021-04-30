”كعادتها سنوياً”.. حرم سفير الكويت بالقاهرة تشارك في توزيع مستلزمات رمضان

في اطار نشاطها الخيري وبمناسبة شهر رمضان الكريم وكعادتها سنويا قامت السيدة سعاد الرميح حرم سفير دولة الكويت بالقاهرة بتوزيع عدد من السلات الغذائية على عدد من الأسر وقالت الرميح في تصريح لها انها تحرص سنويا على مشاركة الشعب المصري في نشاطاته الخيرية وبخاصة في شهر رمضان وانها قامت بتوزيع ٦٠٠ سله غذائيه على بعض الأسر محدودة الدخل ، وتتكون السلة الواحدة من مواد غذائية متنوعة تكفي احتياجات أسرة مكونة من خمسة افراد طوال شهر رمضان ، وقالت انها تقوم باعداد ٤٥٠ وجبة افطار صائم بصفة يومية على مدار الشهر الفضيل بالإضافة إلى مشاركة عدد من الجمعيات الخيرية المصرية في توزيع ٤٠٠ سلة غذائية متنوعة على بعض الأسر في عدد من القرى في ريف مصر واكدت السيدة الرميح ان تلك النشاطات الخيرية يتم تقديمها سنويًا من إيرادات السوق الخيري الذي تقيمه سنويًا تحت شعار الكويت بلد الإنسانية.

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