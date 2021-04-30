الأهلي ضد الجونة.. شريف يقود الهجوم وناصر ماهر أساسيا بدلا من أفشة

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه في مباراته ضد الجونة والتي تجمعهما اليوم السبت على استاد "الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري.

ويتكون تشكيل الأهلي من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - رامي ربيعة - سعد سمير - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج - أكرم توفيق - محمود عبد المنعم كهربا - حسين الشحات - ناصر ماهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء: على لطفي - ياسر إبراهيم - مروان محسن - وليد سليمان - عمرو السولية - صلاح محسن - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - محمد هاني.

ووصلت حافلة فريق الأهلي إلى استاد "الأهلي والسلام" استعدادا لمواجهة الجونة اليوم الجمعة، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري.

وقام بيتسو موسيماني المدير الفني بمعاينة أرضية ملعب السلام والاطمئنان على حالة الأرضية قبل خوض مباراة الجونة اليوم، والتي يرغب خلالها المارد الأحمر في تحقيق الفوز ومواصلة سلسلة انتصاراته.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الجونة كالتالي:‏ محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا ‏ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو ‏السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد ‏ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.‏

و يلتقي فريق الأهلي مع الجونة في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد "الأهلي والسلام" في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهي المباراة التي يتطلع خلالها الفريق الأحمر لحسم الثلاث نقاط بحثا عن مواصلة سلسلة الانتصارات واستعادة صدارة الدوري التي يتربع عليها الزمالك حاليا.

ويدخل الأهلي لقاء اليوم وفي جعبته 36 نقطة يحتل بهم المركز الثاني بجدول الدوري، بينما يتواجد الجونة في المركز التاسع بجدول المسابقة برصيد 24 نقطة.