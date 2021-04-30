الحساب الرسمي للرئيس السيسى ينشر صور تفقده الطريق الدائري الأوسطي وسوق السيارات الجديد

نشر الحساب الرسمي للرئيس عبد الفتاح السيسى على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك وتويتر"، صور من تفقد الرئيس بعد ظهر اليوم الجمعة لبعض قطاعات الطريق الدائري الأوسطي والمقر الجديد لسوق السيارات الجديد.

وقال الحساب الرسمي للرئيس عبد الفتاح السيسى "جانب من تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة لبعض قطاعات الطريق الدائري الأوسطي وكذلك للمجمع المتكامل والمقر الجديد لسوق السيارات الجديد على طريق العين السخنة".

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم، الجمعة، بعض قطاعات الطريق الدائري الأوسطي الذي يربط ما بين مدن شرق وغرب القاهرة من طريق بلبيس الإسماعيلية الزراعي شرقاً، إلى محور الضبعة غرباً بطول ١٥٦ كم وعرض ١٦ حارة مرورية بواقع ٨ حارات لكل اتجاه مما يجعله أعرض محاور شبكات الطرق بمنطقة الشرق الأوسط، وليستوعب عشرات الآلاف من المركبات يومياً، وليخفف من التكدس المروري حول مناطق القاهرة الكبري وليمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة الطرق والمحاور الجديدة في محيط القاهرة الكبرى.\

وتوقف الرئيس في قطاع منطقة البدرشين بالدائري الأوسطى لمتابعة الخطوات التنفيذية لتبطين الترع في تلك المنطقة في اطار المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف علي مستوي الجمهورية، وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس تفقد كذلك المجمع المتكامل والمقر الجديد لسوق السيارات علي طريق القاهرة العين السخنة وهو البديل لسوق مدينة نصر المركزي للسيارات بالحي العاشر الذي لم يكن منظم هندسياً ويفتقد للخدمات الاساسية فضلاً عن الازدحام المروري الشديد الذي كان يتسببه بالمنطقة.

وتبلغ مساحة مجمع السيارات الجديد علي طريق العين السخنة حوالى ٥٧ فدان بسعة ٤٠٠٠ سيارة، ويتضمن سلسلة معارض وساحات للسيارات المستعملة والجديدة ومجموعة متكاملة من الخدمات من مراكز فحص وصيانة، واستراحات وكافيهات لخدمة الرواد والعاملين بالمجمع، وهو الامر الذي سيساهم فى رفع الضغط عن شوارع الاحياء السكنية المحيطة بمعارض السيارات فى قلب القاهرة.

كما يضم سوق السيارات الجديد كذلك مكتب للشهر العقاري ووحدات لمرور والشرطة والاطفاء والاسعاف، بالاضافة الي عدد من افرع البنوك لتسهيل المعاملات المالية علي التجار والمترددين علي المجمع.