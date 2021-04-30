/629296/بدرية-طلبة-خفت-دمي-سبب-تميز-برنامج-نفسنة
قالت الفنانة بدرية طلبة إن أكثر شيء تخاف منه هو الغرور، مضيفة أن الشيطان لم يستطع أن يتغلب عليها قائلة " أنا المرأة التي غلبت الشيطان".
سبب نجاح برنامج نفسنه
وتحدثت طلبة خلال لقائها فى برنامج العرافة المذاع على قناة المحور، والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عن برنامج نفسنة قائلة " أهم ما يميز برنامج نفسنة هو خفة دم بدرية طلبة.
برنامج العرافة
يعتبر برنامج العرافة" من أحد البرامج الحوارية الجريئة، حيث تستضيف 30 ضيف من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام، لتكشف عن أسرار وكواليس تذاع للمرة الأولى على الشاشة.
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