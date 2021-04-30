/629297/مسلسل-موسى-الحلقة-18-إصابة-محمد-رمضان-بطلق-ناري

مسلسل موسى الحلقة 18، شهدت إصابة موسى الذي يجسده الفنان محمد رمضان بطلق ناري أثناء سفره إلى غزة لكي يأتي ببضاعة المعلم وهبة "سيد رجب" الذي دفع لـ "قورمة" إحدى رجالته لقتل موسى، كما جابر "ضياء عبدالخالق" الذهاب لإنقاذ موسى بسبب عضبه من "مغاوري" الذي خرج عن طوعه وذهب للقاهرة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل موسى الحلقة 18، التي تضمنت العديد من الأحداث المختلفة والنارية.

تفاصيل مسلسل موسى الحلقة 18

وعلى جانب آخر، وافقت شفيقة التي تجسدها الفنانة هبة مجدي ان تتزوج من شهاب باشا "صبري فواز"، حيث أقاموا زواجهما علي شاطئ الاسكندرية وأتت "شويكار" شقيقة شهاب لتخرب عليهم الفرح، ولتلومه بسخرية بسبب عدم اخبارها بزواجه من الخادمة التي كانت تعمل لديهم، فتشاجرت شفيقة معها واخذها شهاب إلي القصر الذي سيسكنان به وذهب.

اخذ شهاب يعرض لشفيقة القصر الذي سيسكنان به والغرف الخاصة بهم، حيث انبهرت شفيقة بالقصر ولكن حذرها من دخول إحدى الغرف بالقصر تحذيرًا شديدًا، واخبرها ان دخول هذة الغرفة يعني انتهاء ما بينهم.

قام زعيم المطاريد بترك الجبل، والنزول إلى القاهرة كي يلحق همام الذي يريد أن يقتل موسى، بعد أن حصل على اموال من صباح "عبير صبري" زوجةشيخ البلد لكي تأخذ بثأر عائلتها من موسى.