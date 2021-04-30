/629298/محدث-لحظة-بلحظة-نتيجة-مباراة-الأهلي-والجونة-في-الدوري

ضغط متقدم للجونة ومحاولة استحواذ للملعب من الأهلي

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تسديدة خطيرة من محمد شريف لكن الكرة إلى ضربة ركنية

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تسديدة خطيرة من محمود كهربا على مرمى الجونة لكن الحارس يتصدى لها

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سجال بين الفريقين في منتصف الملعب

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ضغط من الفريقين وتمريرة سهلة من محمد شريف داخل منطقة الجزاء

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محاولات من لاعبي الأهلي لتسجيل هدف التقدم

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تسديدة قوية من لاعب الأهلي ترجع من دفاع الجونة

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هدوء في احداث المباراة والتعادل السلبي يسيطر على اللقاء

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سجال بين الفريقين في منتصف الملعب

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محاولات خطيرة من الأهلي لتسجيل الهدف الأول

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الأهلي يسيطر على المباراة ومازال التعادل السلبي مستمر

ويدخل الأهلي مباراة الجونة بحثا عن ثلاث نقاط يضيق بها الزمالك متصدر الترتيب بعد تعثر الأخير أمام المقاولون العرب بثنائية لكل غريق، ويحتل المارد الأحمر وصافة الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة خلف الزمالك صاحب الـ 40 نقطة ولكن بفارق 3 لقاءات مؤجلة صالح الفريق الأحمر.

وتنطلق صافرة البداية بين الأهلي والجونة في المباراة التي تقام على ملعب السلام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتبث قنوات أون تايم سبورت أحداث اللقاء بين الفريقين المؤجلة من الجولة السادسة عشر بتعليق صوتي للمعق بلال أحمد علام.

ويدخل الأهلي مباراة الجونة بتشكيل مكون من :

تشكيل الأهلي أمام الجونة

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، رامي ربيعة، سعد سمير ، نبيل كوكا

خط الوسط: أكرم توفيق ، أليو ديانج

خط الوسط الهجومي: محمود كهربا، ناصرماهر ، حسين الشحات

خط الهجوم: محمد شريف .

بدلاء الأهلي أمام الجونة

بينما يجلس على مقاعد بدلاء المارد الأحمرلمواجه الجونة كلا من :

علي لطفي - وليد سليمان - عمرو السولية - صلاح محسن - ياسر إبراهيم - مروان محسن - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - محمد هاني.

تشكيل الجونة أمام الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: إسلام طارق.

خط الدفاع: محمود الجزار، محمد نجيب، لؤي وائل، وجوزيف جوناثان.

خط الوسط: نور السيد، سارج اكا، محمد يكن، أحمد عامر.

خط الهجوم: ادريس مبومبو، محمود شبراوي.