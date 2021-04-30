مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 18..نهاية مأساوية لأم بسنت على يد عنتر

/629299/مسلسل-ملوك-الجدعنة-الحلقة-18نهاية-مأساوية-لأم-بسنت-على-يد-عنتر

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 18 بطولة عمرو سعد والفنان مصطفى شعبان، لافتًا إلى سبب قتل عنتر لورد أم بسنت، ومااصاب سرية بعد وفاة والدته.

تفاصيل مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 18

يذهب سفينة لسعيد فيجده مناهر لا يستطيع مواجهة الناس بعد وفاة والدته عطية، خاصةً وأنه يشعر بالذنب تجاه عطية بعد تورطيها في قضية المخدارات، يقوم سفينة بدعمه وتشجيعه على أخذ عزاء والدته، ثم يذهب ليبحث عن سرية وعندما لم يجده يقيم سفينه عزاء والدته، ثم يأتي رئيس المباحث بعد انتهاء العزاء ويخبر سفينه بأنه قام بتصريح الدفن لأجل عطية فقط، ولكنه سيصل لمن هرب عطية من السجن، وان حاولا سرية وسفينة أخذ حقهم بغير القانون فلن يرحمهم.

عنتر يقتل أم بسنت بعد تهديدها بأخبار سفينة عن جرائمه

يأخذ عنتر ورد أم بسنت إلى غرفة داخل مكتبه حيث كانت تهدده بأنها ستعترف على كل شيء خاصة وأن سفينة يحتجز سعيد منذ فترة وإذا أخبره سعيد عنها ستقول كل ما أمرها عنتر بفعله، ثم تطلب منه أن يعطيها مبلغ من المال ويؤمن لها ملجأ للهروب، فيغضب عليها عنتر ويقتلها دون أن يشعر أحد ثم يأمر رجالها بدفنها في مكان بعيد.

صدمة سرية بعد وفاة والدته

يذهب سرية إلى قبر والدته عطية وهو في حالة من الصدمة والذهول ويأخذ معه أدوينها، والنعناع الاخضر الذي طلبته منه قبل وفاته، ويتحدث معاها كأنها جالسة أمامه، ثم يذهب في نفسه الصدمة للحارة ويتحدث مع سفينة عن عطية وكيف ساعدته بعد وفاة والده، وأنها من جمعتهم معًا، ولكن يلومه سفينه بأنه لم يكن بالصديق الوفي.

يتحدث زاهي العتال "عمرو عبدالجليل" بعنتر فيخبره عنتر بأن لم يعد لسرية وسفينة طاقة في تحمل أي شيء آخر وأنه سيخبره بكل جديد، على الجانب الآخر يذهب سفينة لنجلاء ولكنها تتحدث معه على أنه سعيد، يأتي مصطفى إلى الحارة ويأخذ سرية بعربية فخمة، وأثناء ذهابهم يترجاه سعيد بأن يأخذه معه بسبب تهديد عنتر بقتله.

تحاول بسنت البحث عن والدتها في حين يحاول عنتر الذي قتلها استفزاز سرية بالاغاني والرقص حيث أن نفس اليوم حدد ليكون فرح عنتر علي فاتن، يذهب أهل الحارة لعم سيد يلومنه على الاغاني والرقص لكنه يهدأهم عم حسن بأن لن تهون عليه موت عطيبة ولن يقيم الفرح في هذا اليوم، يسمعه عنتر ويهدد بأن الفرح سينفذ في معاده ويذكره بفضيحة ابنته، لتنتهي أحداث مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 18.