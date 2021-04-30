/629300/بدرية-طلبة-قدمت-169-عمل-فني-ولم-أستطع-تحقيق-حلمي-في-الحياة

قالت الفنانة بدرية طلبة أنها على الرغم من كثرة اعمالها وتقديمها 169 عملا فنيا، إلا أنها لم تستطع تحقيق حلمها حتى الأن وهو أن تعيش في فيلا.

بدرية طلبة: من يريد الشهرة يشتبك معايا

وتحدثت طلبة خلال لقائها فى برنامج العرافة المذاع على قناة المحور، والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، ان من يتعامل معها بغير إحترام تتعامل معه بنفس طريقته، لافتة إلى أنه كل من يريد تحقيق الشهرة يقوم بالإشتباك معها.

تجربة ريا وسكينة

وعن تجربة تقديمها برنامج ريا وسكينة، قلالت الفنانة بدرية طلبة ، أنا ريا وسكينة تراث شعبي وادوارهم ليس حكر على أي أحد، كما أن البرنامج كان تجربة ولكنها باءت بالفشل.

برنامج العرافة

يعتبر برنامج العرافة" من أحد البرامج الحوارية الجريئة، حيث تستضيف 30 ضيف من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام، لتكشف عن أسرار وكواليس تذاع للمرة الأولى على الشاشة.