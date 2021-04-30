/629301/خناقة-جديدة-داخل-الزمالك-تشاجر-بين-عاشور-و-الجزيرى

كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك ، عن حدوث أزمة كبيرة ، أثناء لقاء فريق الأمل بنادى الزمالك ، ونادى زد ، أمس الخميس بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر .

أكد المصدر على حدوث مشاداة كلامية بين ثنائى القلعة البيضاء ، " إمام عاشور ، وسيف الدين الجزيرى " ، وذلك بسبب ركلة الجزاء التى حصل عليها الفريق أمام نادى زد .

وتدخل عواد لحل المشاداة بين عاشور والجزيرى ، حتى إنتهى الأمر بعواد وهو يسدد ركلة الجزاء بدلا منهما .

محمد عواد يحل المشكة بين الثنائي

وأشار المصدر إلى ان نادى الزمالك ينوى معاقبة ، إمام عاشور وسيف الدين الجزيرى ، بسبب ما حدث في أحداث اللقاء الودى أمس ، وسيتم كتابة تقرير كاملا حول ما حدث وتقديمه للمدير الفنى للقلعة البيضاء باتريس كارتيرون .

شارك في اللقاء الودى أمس كلا من :

محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول ، إمام عاشور ، سيف الدين الجزيرى ، اسامة فيصل ، يوسف أسامة نبيه ، أحمد عيد .

وكان الزمالك قد تعادل مع المقاولون العرب بثنائية لكل فريق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي.

وقرر باتريس كاريترون المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك أن يخوض تلك المباراة بالتشكيل الآتي :

فى حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

في خط الدفاع : حسن الشامي ، محمد سمير، فاروق نور الدين ،باسم علي .

في خط الوسط : عبد الله مغربي ، كريم مصطفي ، محمد رزق ، لويس انستروزا

في خط الهجوم : محمد مجلي ، يوسف الجوهري

تشكيل المقاولون العرب أمام الزمالك اليوم على الجانب الآخر قرر عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب أن يخوض المباراة بالتشكيل الآتي :

في حراسة المرمى : محمود جنش

في خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبدالله جمعة

في خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو" - يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

في خط الهجوم : حميد أحداد