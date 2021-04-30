/629302/ممدوح-غراب-يدعو-أعضاء-البرلمان-لحضور-افتتاح-صبحي-وسعفان-مشروعات-رياضية-بالشرقية

وجه ممدوح غراب محافظ الشرقية، دعوة إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، عن الدائرة الثامنة والقائمة الوطنية من أجل مصر، بهدف التواجد خلال زيارة أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، و محمد سعفان وزير القوى العاملة، للمحافظة وتفقد وافتتاح بعض المشروعات الرياضية بمركز ومدينة الحسينية غدا السبت.

وكشف محافظ الشرقية عن أجندة الزيارة الحكومية للمحافظة، وسط الحضور النيابي المرتقب كالتالي: زيارة مركز شباب سماكين الغرب، مركز شباب ازولين، مركز شباب سماكين الشرق، نادى الحسينية الرياضي، بخلاف الإفطار مع وزير القوى العاملة بقرية سماكين الشرق . وأوضح ممدوح غراب أن الزيارة ستنطلق في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً، معربا عن سعادته بالحضور الوزاري للوزيرين أشرف صبحي ومحمد سعفان، وممثلي المحافظة تحت قبة البرلمان من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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