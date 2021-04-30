دقيقة رمضانية.. مجدى عاشور: حقن الأنسولين لا تفطر الصائم

جدة - نرمين السيد - وأوضح عاشور، خلال حديثه فى برنامج "دقيقة رمضانية" المعروض عبر دوت الخليج، أن القاعدة الفقهية، تقول إن من يدخل إلى الإنسان من منفذ طبيعى، مثل الأنف والفم، وفتحة الشرج، يفطر، أما غير ذلك فلا يفطر. وعن حكم استخدام بخاخة الربو، أوضح المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، أنها من المفطرات، لأن بها رزاز يدخل إلى جوف الإنسان.

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