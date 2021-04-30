عاجل.. شيخ الأزهر يهنئ البابا تواضروس هاتفيا بعيد القيامة

جدة - نرمين السيد - تلقى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، قدم خلاله التهنئة لقداسته بمناسبة عيد القيامة المجيد.





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