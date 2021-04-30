فيديو.. أندريه زكى عن تزامن أعياد المسلمين والمسيحيين: نصلى أن تستمر البهجة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إن مصر دولة تتقدم وتنتقل إلى مرحلة جديدة من تاريخها، معلقًا على تزامن الأعياد المسيحية مع الإسلامية، قائلا: "نصلى إلى الله أن تستمر البهجة فى بلادنا، فنحن نواجه تحديات كورونا التى يواجهها العالم، وقد تكون الاحتفالات جزء من الأمل الذى نسعى إليه فى ظل التحديات التى تفرضها الجائحة".





وأضاف زكى، خلال لقائه مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أنه تم الاتفاق على تنظيم احتفالات عيد القيامة فى الكنيسة، وليس فى الهواء الطلق، كما أُعلن فى السابق، مؤكدًا أن الاحتفال بدون حضور شعبى للحفاظ على المواطنين من انتشار فيروس كورونا. وأوضح رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أن فيروس كورونا مرض غدار ويفتك بالكثير من المواطنين ويحتاج إلى الحيطة والحذر واتباع الإجراءات الاحترازية بشكل لا مفر منه، لافتًا إلى أن الطائفة أصدرت 25 إجراءً احترازيا للوقاية من الفيروس. وأشار إلى أنه رغم مساوئ كورونا إلا أنها أكدت على أن الاتصال الجماهيرى شىء مطلوب، كما أن المواطنين ينتظرون انتهاء الجائحة للعودة إلى دور العبادة.

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