وفاة محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر

جدة - نرمين السيد - وقال البدوى: "البقاء والدوام لله، فقدت الحركة النقابية المصرية منذ قليل الأخ والصديق محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة". ونعى مجلس إدارة الاتحاد المحلى لعمال القليوبية، محمد وهب الله، وتقدم بخالص العزاء لجميع عمال مصر وأسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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