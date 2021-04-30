الجونة يوقف الأهلي في الشوط الأول.. وتشكيل موسيماني يخفق من جديد

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والجونة باستاد الأهلي والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الـ16 لبطولة الدوري المصري بالتعادل السلبي.

وأخفق التشكيل الذي وضعه المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني وضم كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - رامي ربيعة - سعد سمير - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج - أكرم توفيق - محمود عبد المنعم كهربا - حسين الشحات - ناصر ماهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

فيما يضم تشكيل الجونة ، كلاً من :

حراسة المرمى: إسلام طارق.

خط الدفاع: جوناثان أنجويم، محمد نجيب، لؤي وائل، محمود الجزار.

خط الوسط: سيرج اكا، نور السيد وأحمد عامر، محمد حبيب.

خط الهجوم: إدريس مبومبا، والشبراوي.

بداية حماسية من جانب الأهلي الذي ضغط مُبكراً على مرمى الخصم وحاول الأهلي استغلال سرعات كهربا ومحمد شريف وناصر ماهر وحين الشحات.

في المقابل اعتمد الجونة على الهجمة المرتدة التي تعامل معها دفاع الأهلي وحارس مرمى الأحمر محمد الشناوي بشكل جيد، وإفتقد الهجوم الأهلاوي الخطورة وإنهاء الهجمة بشكل جيد لذا فشل لاعبوه في تسجيل أهداف رغم السيطرة التامة على مجريات الأمور.

الهجمة المرتدة للجونة بدأت تزداد خطورة تدريجيا، وأجرى الأهلي تغييراً اضطرارياً بنزول ياسر إبراهيم بدلاً من سعد سمير الذي تعرض للإصابة، وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول محاولات هجومية من الأهلي للتسجيل لكن دون جدوى لينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي.