وفاة النائب السابق محمد وهبه الله متأثراً بكورونا

/629305/وفاة-النائب-السابق-محمد-وهبه-الله-متأثرا-بكورونا

إحتجازه بالمستشفى نتيجة الإصابة

وكان محمد وهبه قد أُصيب بفيروس كورونا منذ عدة أيام، الأمر الذي إستلزم إحتجازه بأحد المستشفيات.

شغل وهبه الله عضو بلجنة القوى العاملة في 2015، وكان رئيس المؤسسة الثقافية العمالية في شبرا الخيمة بالقليوبية منذ اكتوبر 2018 ، كما شغل رئيس اللجنة النقابية المهنية للتجارة بالقاهرة منذ مايو 2018.