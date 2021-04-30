بطريرك الكاثوليك يترأس صلاة الجمعة العظيمة بكنيسة قلب يسوع بمصر الجديدة

جدة - نرمين السيد - وشارك غبطته فى الصلاة الأب القمص فرنسيس نوير والأب جورج سامى، راعيا الكنيسة، وخورس شمامسة الكنيسة، وشعب الرعية. وألقى البطريرك، كلمة روحية أيضا، واختتمت صلوات يوم الجمعة العظيمة من البصخة المقدسة، بإعطاء البركة الرسولية الختامية من غبطة البطريرك للحضور.

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