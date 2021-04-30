فيديو.. أندريه زكى: لقاح كورونا أحد عطايا الله للبشرية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إن الطب والعلم أحد عطايا الله إلى البشرية، لافتًا إلى أن لقاح كورونا أحد مراحم الله لنا، مضيفًا: "أخذت لقاح كورونا منذ أسبوعين، وأشجع الناس على أخذ اللقاح".





وأضاف زكى، خلال لقائه مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة: "اللقاح أحد عطايا الله للبشرية لأنه يساعد على الحماية". وأوضح أن أسبوع الآلام له مكانة فى قلوب المسيحيين فى العالم ككل وإن اختلف المواعيد فى الشرق والغرب، لافتًا إلى أنه أسبوع متميز يبدأ بالآلام وينتهى بالفرح.

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