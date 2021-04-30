أسامة الأزهرى ينعى الأمير محمد بن طلال: من الرجال الوطنيين الكبار

وقال الأزهرى فى بيان له: بمزيد من الحزن والأسى، أنعى سمو الأمير محمد بن طلال، الممثل الشخصى للملك عبدالله الثانى ملك الأردن، الذى انتقل إلى رحمة الله تعالى فى عمان، يوم الخميس الماضى، ففقدت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والأمة العربية بفقده واحدا من الرجال الوطنيين الكبار، ذوى الدور الوطنى الرفيع والكبير.
وأضاف الأزهرى أتوجه إلى جلالة الملك عبدالله الثانى بن الحسين، وإلى صاحب السمو الملكى الأمير غازى بن محمد بن طلال بغازى العزاء وصادق المواساة، وأشار إلى الدور الوطنى والاجتماعى للأمير الراحل وما قدمه من إسهامات متميزة فى مختلف الميادين الاجتماعية والثقافية فى دولة الأردن الشقيقة، ودعا الدكتور أسامة الأزهرى أن يتغمد الله الفقيد الكريم الراحل بواسع رحمته وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.
ولد الأمير محمد بن طلال، فى عمان عام 1940، وهو ثانى أبناء الملك طلال بن عبدالله الأول وتقلد مواقع ومناصب مهمة، كان أبرزها وليا للعهد خلال الأعوام 1952 وحتى عام 1962، ومرافقا عسكريا للراحل الملك الحسين بن طلال، ورئيسا لمجلس شيوخ العشائر، وممثلا خاصا للملك الحسين، كما تولى مهام نائب الملك أثناء سفر الملك الحسين خارج أرض الوطن.
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