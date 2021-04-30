السيطرة على حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية (محدث)

أعلنت مطرانية الجيزة السيطرة على حريق نشب فى كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مارمينا بالعمرانية بعد الانتهاء من صلوات البصخه، مؤكدة عدم وجود إصابات حيث وقع الحريق بعد انتهاء الصلوت وانصراف المصليين.

اندلع، مساء اليوم الجمعة، حريق داخل كنيسة مارمينا بالعمرانية، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان لمحاولة السيطرة على الحريق.

تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا من الأهالى باندلاع حريق داخل كنسية فى منطقة العمرانية، وعلى الفور انتقلت 4 سيارات إطفاء إلى المكان لمنع امتداده للمجاورات والسيطرة عليه