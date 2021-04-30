نسل الأغراب الحلقة 18..أحمد السقا في ورطة بعد اختفاء والدة أمير كرارة

/629303/نسل-الأغراب-الحلقة-18أحمد-السقا-في-ورطة-بعد-اختفاء-والدة-أمير-كرارة

مسلسل نسل الأغراب الحلقة 18، شهدت أحداث مثيرة بدايًة من نجاح خطة بكري -عماد زيادة- بعد أن بدل مكان شامية -أحلام الجريتلي- ولم يستطع عساف الغريب -أحمد السقا- العثور عليها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل نسل الأغراب الحلقة 18، التي شهدت أول مواجهة بين جليلة وغفران الغريب بعد انفصالهما، ورفص بكري إرجاع شامية إلى عساف الغريب، فضلًا عن شجار أحمد مالك وعساف الغريب.

أحمد السقا و محمد جمعة في ورطة بعد اختفاء أحلام الجريتلي

عاد عساف وأخيه ديماري -محمد جمعة- وعم مسعد إلى السرايا يتناقشون حول ما فعله بكري وما سيحدث إن لم يستلم غفران الغريب -أمير كرارة- والدته الليلة، وبدأ ديماري يلوم أخيه على ما وصلوا إليه بسبب حبه لجليلة -مي عمر-، وطلب منه أن يهاجموا بكري فرفض الأخير الدخول في شجار معه لأنه يحتاجه وأخبرهم أن يرسلوا إليه ليأتي.

عماد زيادة يساوم أحمد السقا

جاء بكري لعساف بسرايته، وسأله الأخير عن مكان شامية فأنكر بكري أنه نقلها حتى اعترف له أنه تصرف هكذا بسبب معرفة عساف بمكان الذهب منها والعثور عليه بمفرده دونه، وساوم عساف "الذهب وعقد الأرض التي يقيم فيها غجر الزلط مقابل شامية"، فرفض الأخير.

أحمد السقا يبرح أحمد مالك ضربًا

اتجه عساف إلى سراية غفران الغريب وأخبره أنه سيقطع طريقًا طويلًا ليصل إلى المكان الموجود به والدته، لذلك سيأتي له بها صباحًا، فطلب منه الأخير أن يذهب معه فرفض مدعيًا أن المكان به أشياء خاصة لا يريد أن يعلم أحد مكان تواجدها، فوافق غفران وتوعد له بعد تركه على قيد الحياة عقب استلام شامية، فرد إليه عساف التهديد، وأثناء انصرافه نادى عليه حمزة وتحداه أن يواجهان بعضهما رجل لرجل فوصفه الأخيرة بالغبي، ومن ثم تواجه معه وأبرحه ضربًا، وعقب انصرافه أكد غفران على كلام عساف بأن حمزة غبي لدخوله تحدى ليس متأكدًا من الفوز به.

إدوارد ينتابه القلق بعد اختيار مي عمر لأحمد السقا

انتقلت الأحداث إلى منزل العمدة حسيب -إدوارد- حيث يجلس هو ووالدته سلوى عثمان يتبادلا الحديث حول ما سيصيبهما بعد اختيار جليلة لعساف، والنار التي ستشتعل عقب استلام غفران لشامية.

المواجهة الأولى بين مي عمر و أمير كرارة بعد انفصالهما

ذهبت جليلة -مي عمر- إلى زوجها السابق غفران واعتذرت منه وأخبرته أنها اختارت عساف لخوفها على أن يصيب أولادها بمكروه، فواجهه الأخير بحقيقتها وأنها اختارته لأنها تحبه وليس من أجل أولادها وحديثها ما هو إلا سبب لتتخلص من عذاب ضميرها.

عادت جليلة إلى بيت أخيها علي والحزن يتملك قلبها بعد أن وقع كلام غفران عليها كالصاعقة، ونصحتها نجاة زوجة عمها أن لا تعذب نفسها.

أحمد السقا يصفع نجلاء بدر على وجهها

دار المشهد التالي بسراية عساف الغريب، حيث يقف هو وخادمته فاطمة-ريم سامي- ويتبادلا الحديث حول علاقتها بحمزة فأخبرته أنها أغلقت الهاتف الخاص به ولن ترد عليه، ومن ثم قطع حديثهما مجئ الغازية دهب -نجلاء بدر- وسألته عن حقيقة ما يدور في البلد من انفصال جليلة عن غفران وخطته للزواج منه، فأكد لها الخبر فصدمت دهب وذكرته بوعده لها بالزواج فأخبرها أنه كان يلعب عليها مثلما كانت تفعل هي وبكري منه وأنه لن يليق به أن يتزوج بغازية، فاستفزها حديثه وعابت بجليلة فصفعها كفًا على وجهها وحذرها من كلامها تجاه جليلة.

اتجهت دهب بعد ذلك إلى بكري وقلبها مكسور وحزينة بعد أن تحطمت طموحاتها بأن تكون سيدة السرايا، ولامته على تركه لها دون توعيتها بأن عساف يلعب عليها، فأوضح له أنها لا تهمه وقلل من شأنها، ومن ثم اتجهت إلى صديقتها يسر تشكي لها همها فأخبرتها الأخيرة أن بكري يخبئ والدة غفران عن عساف، وعساف في حيرة من أمره لأنه من المفترض أن يسلم غفران شامية صباحًا وكذب عليه وأخبره أنها معه.

نجلاء بدر تكشف سر أحمد السقا

فهرولت دهب مسرعة إلى سراية غفران والغضب يسودها، وانتظرته حتى نزل إليها وقابلها، فأخبرته أن والدته شامية ليست مع عساف وأنه يكذب عليه، وبذلك تكون انتقمت من عساف وأطفأت النار التي اشتعلت بقلبها، لتنتهي أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 18.