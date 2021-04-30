/629306/الشوط-الأول-تعادل-سلبي-بين-الأهلي-و-الجونة-ولعنة-الإصابات-الأبرز

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي و الجونة بالتعادل السلبي بين الفريقين في المباراة التي تقام على ملعب الأهلي WE السلام ضمن منافسات الجولة السادسة عشر المؤجلة من الدوري الممتاز المصري لكرة القدم، في لقاء شهد سجال بين الفريقين لتسجيل الأهداف لكنها مرت دون جدوى.

واستحوذ الأهلي على أحداث الشوط الأول خاصة أول 30 دقيقة في الشوط، قبل أن يدخل الجونة في أحداث اللقاء قبيل نهاية الشوط الأول، وتعد فرصة فابريس انجونو أبرز فرص فريق الجونة، بينما تعد محاولة محمود كهربا هي الأبرز خلال أحداث الشوط الأول التي تصدى لها حارس الفريق.

وخرج اللاعب سعد سمير لاعب النادي الأهلي من المباراة متاثرا بالإصابة قبل أن يشارك رامي ربيعة بديلا عنه، فيما شهد أحداث الشوط الأول سقوط أكرم توفيق لاعب وسط الأحمر قبل أن يقوم اللاعب ويستكمل المباراة بشكل طبيعي.

ويدخل الأهلي مباراة الجونة بتشكيل مكون من :

تشكيل الأهلي أمام الجونة حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، رامي ربيعة، سعد سمير ، نبيل كوكا

خط الوسط: أكرم توفيق ، أليو ديانج

خط الوسط الهجومي: محمود كهربا، ناصرماهر ، حسين الشحات

خط الهجوم: محمد شريف .

بدلاء الأهلي أمام الجونة

بينما يجلس على مقاعد بدلاء المارد الأحمرلمواجه الجونة كلا من :

علي لطفي - وليد سليمان - عمرو السولية - صلاح محسن - ياسر إبراهيم - مروان محسن - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - محمد هاني.

تشكيل الجونة أمام الأهلي

حراسة المرمى: إسلام طارق. خط الدفاع: محمود الجزار، محمد نجيب، لؤي وائل، وجوزيف جوناثان.

خط الوسط: نور السيد، سارج اكا، محمد يكن، أحمد عامر.

خط الهجوم: ادريس مبومبو، محمود شبراوي.

بينما أعلن بيتسو موسيماني عن قائمة الأهلي وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير .

خط الدفاع : كوكا - سعد سمير – هاني - رامي ربيعة - ياسر ابراهيم - بيكهام .

خط الوسط : ناصر ماهر - افشة - حسين الشحات - السولية - ديانج - اكرم توفيق - وليد سليمان - طاهرمحمد طاهر .

خط الهجوم : كهربا - محمد شريف - صلاح محسن - مروان محسن .