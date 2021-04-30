تدهور الحالة الصحية للفنان سمير غانم بعد تملك فيروس كورونا من الرئة

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تدهورت الحالة الصحية للفنان سمير غانم بعد إصابته بفيروس كورونا منذ أيام ، وتم نقله إلى العناية المركزة، حيث انتقلت له العدوى من زوجته الفنانة دلال عبد العزيز.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحالة الصحية للفنان سمير غانم، بعدما انتشرت العديد من الأنباء عن تدهور حالته الصحية تمامًا ودخوله مرحلة الخطر بعد إصابته.

إصابة سمير غانم بفيروس كورونا المستجد

أصيب الفنان القدير سمير غانم بفيروس كورونا المستجد، وسرعان ما تملك الفيروس من أسرته بعد إصابة زوجته الفنانة دلال عبد العزيز وابنته الفنانة دنيا سمير غانم، حيث انخفض نسبة الأكسجين في الدم ووضعه على أجهزة الأكسجين، كما أنه يواجه صعوبات شديدة في التنفس نتيجة إصابة الرئة بالفيروس.

دخل سمير غانم أمس الخميس أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين، بينما دخلت دلال عبد العزيز أحد المستشفيات الخاصة على طريق جسر السويس منذ 4 أيام بعد تدهور حالتها واصابتها بضيق فى التنفس، ليتم وضعها على جهاز الأكسجين واتباع بروتوكول العلاج اللازم.

الوسط الفني يدعو لسمير غانم ودلال عبد العزيز

نشرت الفنانة القديرة إسعاد يونس صورة تجمع الفنان سمير غانم ودلال عبد العزيز، معقبة عليها قائلة: “يارب، و حياة حبيبك النبي ألطف بيهم و مدلهم إيديك الحنينة الشافية”.

على جانب أخر، تعافت الفنانة دنيا سمير غانم، ابنة الفنانة دلال عبد العزيز، من فيروس كورونا، حيث جاءت نتيجة المسحة الطبية سلبية، وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على النجم، حسن الرداد، الذي تعافى تمامًا، فيما لا تزال زوجته إيمي تحت المراقبة والعزل.