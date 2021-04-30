/629308/أشرف-حاتم-نتابع-عن-كثب-أزمة-تكليف-دفعتى-صيدلة-2018-و2019
أكد النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أنه وجميع أعضاء لجنة الصحة يتابعون عن كثب أزمة تكليف الصيادلة دفعتي 2018 و 2019، وكذالك المشكلات الأخرى للفريق الصحي.
التواصل مع وزارة الصحة
وأوضح الدكتور أشرف حاتم، أنه تواصل مع وزارة الصحة لمعرفة الأسس القانونية التى استند إليها قرار وزارة الصحة بشأن التكليف، وعلى أي معايير تم تحديد التوزيع الجغرافي، مشددًا على أن اللجنة تتعهد ببذل كل ما في وسعها لحل هذه الأزمة وفق صحيح الدستور والقانون واللوائح المنظمة.
رئيس صحة النواب يطالب الجميع بالتحلي بالصبر
وطالب رئيس صحة النواب، الجميع التحلى بالصبر وتغليب المصلحة الوطنية وعدم الانسياق وراء اى دعوة من شأنها التأثير على قضيتهم العادلة فى ظل الظروف الصحية التى تمر بها مصر والعالم جراء فيروس كورونا والسماح لأحد الأطراف بإستخدام قضيتهم لافتعال وتأجيج الفتن.
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