/629309/محمد-عواد-يظهر-في-تدريبات-الزمالك-وفاروق-جعفر-يحضر-المران
شهدت تدريبات فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مساء اليوم الجمعة، ظهور محمد عواد، حارس مرمى الفريق، حيث شارك في التدريبات الجماعية في إطار الاستعدادات لمباراة بيراميدز.
وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، جلسة خاصة مع عواد قبل التدريبات لإخطاره بالمشاركة في التدريبات بعد التزامه بقرارات الجهاز الفني في الفترة الماضية.
كما حرص فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، على التواجد في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اليوم من أجل مساندة الجهاز الفني واللاعبين خلال الفترة الحالية.
ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز، في الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز، في التاسعة والنصف، مساء الأحد المقبل، باستاد القاهرة الدولي.
وتعادل الزمالك مع المقاولون، أمس الخميس، بهدفين لمثلهما، وسجل هدفى الزمالك أشرف بن شرقى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد عواد يظهر في تدريبات الزمالك.. وفاروق جعفر يحضر المران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.