/629309/محمد-عواد-يظهر-في-تدريبات-الزمالك-وفاروق-جعفر-يحضر-المران

شهدت تدريبات فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مساء اليوم الجمعة، ظهور محمد عواد، حارس مرمى الفريق، حيث شارك في التدريبات الجماعية في إطار الاستعدادات لمباراة بيراميدز.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، جلسة خاصة مع عواد قبل التدريبات لإخطاره بالمشاركة في التدريبات بعد التزامه بقرارات الجهاز الفني في الفترة الماضية.

كما حرص فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، على التواجد في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اليوم من أجل مساندة الجهاز الفني واللاعبين خلال الفترة الحالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز، في الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز، في التاسعة والنصف، مساء الأحد المقبل، باستاد القاهرة الدولي.

وتعادل الزمالك مع المقاولون، أمس الخميس، بهدفين لمثلهما، وسجل هدفى الزمالك أشرف بن شرقى.