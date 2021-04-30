/629310/طاهر-محمد-طاهر-يسجل-هدف-الأهلي-الأول-في-مرمى-الجونة-فيديو

سجل طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي الهدف الأول لفريقه في مرمى الجونة، في المبارة التي تقام بين الفريقين على ملعب السلام WE ، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الممتاز لكرة القدم في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر في تحقيق الفوز لتضيق الخناق على الزمالك متصدر الترتيب.

وتلقى سعد سمير إصابة خلال مباراة الأهلي و الجونة في الدوري الممتاز، ليفضل الجهاز الفني للمارد الأحمر خروج اللاعب ونزول ياسر إبراهيم مدافع الفريق بدلا منه، بعد أن اشتكى سعد من إصابة خفيفة عقب التدخل مع مهاجم الجونة.

صارووووووخ طاهر في الجونة 🔥❤️🦅 pic.twitter.com/prakNrXpqH — عالم الاهلي 🦅❤️ (@AhIy0) April 30, 2021

وأنطلقت مباراة بين الأهلي و الجونة في تمام التاسعة والنصف على ملعب السلام، في المباراة التي تقام بين الفريقين من الجولة السادسة عشر المؤجلة من الدوري الممتاز، وتبث قنوات أون تايم سبورت أحداث اللقاء بتعليق صوتي للمعلق بلال أحمد علام، ويدير محمد عادل الحكم الدولي الحالي أحداث المواجهة بين القلعة الحمراء و الجونة. ويدخل الأهلي مباراة الجونة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة جمعهم الفريق الأحمر من 15 مباراة، حقق الفوز في 11 مواجهة وتعادل في 3 مناسبات بينما تلقى الفريق الاحمر خسارة وحيدة أمام سموحة بثنائية مقابل هدف وحيد. ويدخل الأهلي مباراة الجونة بتشكيل مكون من : تشكيل الأهلي أمام الجونة حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، رامي ربيعة، سعد سمير ، نبيل كوكا

خط الوسط: أكرم توفيق ، أليو ديانج

خط الوسط الهجومي: محمود كهربا، ناصرماهر ، حسين الشحات

خط الهجوم: محمد شريف .

هدف طاهر محمد طاهر في الجونة

بدلاء الأهلي أمام الجونة بينما يجلس على مقاعد بدلاء المارد الأحمرلمواجه الجونة كلا من : علي لطفي - وليد سليمان - عمرو السولية - صلاح محسن - ياسر إبراهيم - مروان محسن - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - محمد هاني.

تشكيل الجونة أمام الأهلي حراسة المرمى: إسلام طارق.

خط الدفاع: محمود الجزار، محمد نجيب، لؤي وائل، وجوزيف جوناثان.

خط الوسط: نور السيد، سارج اكا، محمد يكن، أحمد عامر.

خط الهجوم: ادريس مبومبو، محمود شبراوي.

بينما أعلن بيتسو موسيماني عن قائمة الأهلي وجاءت كالتالي: حراسة المرمى : محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير . خط الدفاع : كوكا - سعد سمير – هاني - رامي ربيعة - ياسر ابراهيم - بيكهام . خط الوسط : ناصر ماهر - افشة - حسين الشحات - السولية - ديانج - اكرم توفيق - وليد سليمان - طاهرمحمد طاهر . خط الهجوم : كهربا - محمد شريف - صلاح محسن - مروان محسن .