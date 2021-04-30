«جنش» يغيب عن تدريبات الزمالك.. تفاصيل 

تغيب محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تدريبات الفريق، مساء اليوم الجمعة ، وذلك بسبب معاناته من الإصابة بآلام أسفل الظهر .

وفضل الجهاز الطبي ، وأيضا الفنى لنادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، منح جنش راحة من التدريبات ، خوفا من تفاقم الإصابة ، والمقرر أن يخضع جنش لبرنامج تأهيلي بعد العودة للتدريبات. ويستعد الأبيض لمواجهة بيراميدز ضمن الجولة الـ ١٩ لمنافسات الدورى الممتاز في التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل بإستاد القاهرة الدولي.

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